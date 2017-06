71-jarige dronken in Aalburgse sloot

WIJK EN AALBURG - Een 71-jarige man is maandagavond in Wijk en Aalburg zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met zijn auto in de Veldstraat in de slootrand was beland. Volgens de politie was hij zo dronken dat hij niet meer zelf uit zijn auto kon komen.