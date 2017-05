Aalburg komt in actie na verontrustende verslavingscijfers; ook veel kinderen aan de drugs

Van het totaal aantal drugs- of alcoholverslaafden is 20 tot 30 procent afkomstig uit de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Voor de gemeente Aalburg is dat aanleiding om een pilot te beginnen waarvoor een particulier beveiligingsbedrijf is ingehuurd. Die gaat het komend jaar tien hotspots in de gemeente scherp in de gaten houden en inventariseren.