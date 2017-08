Angst voor plofkraken dwingt banken tot maatregelen: geldautomaten rondom Aalburg weg

WIJK EN AALBURG - Plofkraken dwingen banken om het fenomeen 'geld uit de muur' te herzien. Moeten we straks ver rijden voor die ene, zwaar beveiligde automaat die er nog is? ,,Pinnen in de winkel is het veiligst, maar feit blijft dat er nog veel contant betaald wordt.''

'Pinnen? Ja, graag!' staat er op een bordje naast de kassa van de kaasboer. Gerrit van Loon, die in de kraam van zijn dochter kaas staat te verkopen op de dinsdagmarkt in Wijk en Aalburg, vindt alles best: pinnen of contant. ,,Het verschilt echt per plaats. Hier in Wijk en Aalburg betalen de meesten toch nog contant.''

'Niet achterblijven'

Hoe anders is dat bij de kraam van Maarten Plugers (50) die kinderkleding verkoopt. Het 'pinbord' hangt op een opvallende plek in zijn uitstalling. ,,Ik denk dat negentig procent van de aankopen wordt gepind. Bijna niemand betaalt kinderkleding met contant geld.'' Hij biedt de optie om met pas te betalen al jaren. ,,Dat moet ook wel, je kunt niet achterblijven, anders wordt er gewoon niet gekocht. Ik herinner me nog één van de eerste apparaten. Een log ding was dat. Een hele koffer.''

Extra opvallend dus dat de ondernemer zelf nog graag 'ouderwets' contant betaalt. ,,Zeker! Voor het overzicht natuurlijk. Dan weet je tenminste wat je uitgeeft. 50 euro in je hand voelt echter dan 50 euro van je rekening afschrijven.''

Extra

Volledig scherm Een (mislukte) plofkraak op de geldautomaat naast de Aldi in Leerdam, eind mei. © ANP Ondenkbaar voor Annemarie Treffers (36), die zich de laatste keer dat ze geld uit een automaat haalde, amper kan herinneren. ,,Waarom zou ik? Ik pin altijd in de winkel. En als ik het echt nodig heb: bij sommige supermarkten kun je extra pinnen.''

Toch betreden meerdere mensen het leegstaande Rabobank-pand voor de enige overgebleven functie: de geldautomaat in de hal. ,,Ik zou niet zonder kunnen'', zegt een tachtiger die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ik betaal ook wel eens met mijn pinpas hoor, maar ik ga ook een paar keer per week naar de geldautomaat.''

Hier aan de Aalburgse Markt gaat de Rabobank binnenkort een geldkiosk neerzetten. Dat wil zeggen: een stevige 'box' met alléén een geldautomaat, die los staat van huizen en winkelpanden. Noodzaak, vindt Rabobank Altena, die met argusogen naar de vele plofkraken in het hele land kijkt. De krakers schuwen zware explosieven niet. Wie boven een automaat woont, of een winkel ernaast runt, loopt niet alleen risico op materiële schade, maar loopt ook gevaar.

Volledig scherm Wat er kán gebeuren: In maart stortte het Rabobank-filiaal in het Brabantse Vinkel deels in na een plofkraak.

Ook bij een pinbox kunnen krakers altijd een poging doen met explosieven. Maar de 'gevolgschade' blijft dan tenminste beperkt, redeneert de bank. ,,Hoe ze beveiligd zijn, ga ik natuurlijk niet uit de doeken doen'', zegt directeur Johan Verweij van Rabobank Altena. ,,Maar zo'n box of kiosk vormt een prima alternatief voor een geldautomaat waar iemand boven woont.'' In Werkendam komt er ook één. Waar precies, is nog niet beslist. Daarover wordt overlegd met de gemeente.

In Hank staat er al sinds 2014 eentje aan de Kerkstraat. ,,Dat was niet per se vanwege de veiligheid, maar omdat het huurcontract van de automaat in de muur afliep'', licht Verweij toe. Maar de box bevalt prima, ook met het oog op dreigende plofkraken. ,,Al had de automaat zelf van mij aan de straatzijde gemogen'', zegt Connie Hasselt (55) terwijl ze geld opneemt. ,,Zeker 's avonds sta je dan wat meer in het zicht.''

Binnen

Om dezelfde reden neemt het Sliedrechtse echtpaar Rien (87) en Coby (80) van Beelen altijd binnen geld op, aan het Bonkelaarplein. ,,Als het niet binnen kan, neem ik gewoon geen geld op. Dan maar niet'', zegt Coby van Beelen. ,,Ik vind het buiten niet vertrouwd.'' Dat de 'binnenautomaten' sindskort allemaal tussen 23.00 en 06.00 uur niet toegankelijk zijn - de deur gaat op slot óf er gaat een metalen plaat voor, om plofkrakers te weren - deert het echtpaar niet. Het stel komt immers overdag geld opnemen en pint nooit 's avonds laat. ,,Maar we zijn blij dat ze niet zomaar weggehaald worden. We zouden ook echt niet zonder kunnen.''

Zo denkt ook Hardinxvelder Bert den Haan (77) erover, vertelt hij nadat hij geld uit de automaat aan de Peulenstraat heeft gehaald. Het kan nog even: vanaf 18 augustus is de automaat tot 1 september weg: het pand wordt verbouwd tot gezondheidscentrum. ,,Ik wil niet pinnen in de winkel'', zegt Den Haan. ,,Nee, ik kan gewoon niet zonder.''

Quote En pinnen in de winkel is het veiligst, maar feit blijft dat er nog veel contant betaald wordt Johan Verweij Zover komt het voorlopig ook niet. Althans, niet als het aan de Rabobank ligt. Het worden er minder, dat wel, maar de bedoeling is dat de klassieke geldautomaat nog wel even blijft bestaan. Ook in het Land van Heusden en Altena probeert de bank zoveel mogelijk automaten beschikbaar te houden. ,,Je ziet wel dat het gebruik van contant geld afneemt'', zegt directeur Johan Verweij. ,,Maar niet in die mate dat geldautomaten geen functie meer hebben. Natuurlijk zijn we ook bezig met apps en contactloos betalen. En je ziet steeds meer mensen die niet meer met contant geld betalen. En pinnen in de winkel is het veiligst, maar feit blijft dat er nog veel contant betaald wordt. Zo lang een bepaalde groep klanten dat blijft doen, blijven er genoeg geldautomaten.''

ING laat weten het aantal automaten inderdaad te verminderen, maar dat er genoeg overblijven. De bank kan geen beeld schetsen over deze regio. Verspreid over het land sluit ING dit jaar zo'n honderd geldautomaten, waarvan vijftien versneld, laat woordvoerster Eva Hersbach weten. ,,Vanwege de stijging van het aantal incidenten gericht op geldautomaten én het teruglopende aantal transacties.'' Vorig jaar haalde ING 55 geldautomaten 'uit het straatbeeld'.

Bij de automaten die overblijven, neemt ING, net als de andere banken, ook maatregelen om plofkrakers te ontmoedigen. ,,Camera's, preventiemaatregelen, detectiemogelijkheden en vroegtijdige verstoring van criminelen die een poging doen de geldautomaat aan te vallen'', somt ze op.