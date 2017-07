Beruchte speedbootbestuurder uit Neerijnen op de bon geslingerd

Man bekneld in bestelbus na zwaar ongeval met camper op N267 in Wijk en Aalburg

11 juli WIJK EN AALBURG - Door een botsing met camper op de Kromme Nol in Wijk en Aalburg zat een man bekneld in zijn bestelbus. De man is inmiddels bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.