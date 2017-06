Bestuurder rijdt door na aanrijding in Wijk en Aalburg

Altena4Gambia heeft al 12.500 euro opgehaald

13 juni VEEN - Altena4Gambia heeft in anderhalve maand al 12.500 euro opgehaald voor directe hulp voor kinderen in Gambia. De organisatie heeft 25.000 euro als doel gesteld. ,,We zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar we gaan door!”, aldus initiatiefnemer Dick Koster.