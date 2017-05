Brand op camping 't Werdje in Wijk en Aalburg: stacaravan in lichterlaaie

Stille tocht naar massagraf bij Rusthof in Wijk en Aalburg

4 mei WIJK EN AALBURG - Massale belangstelling donderdagavond voor de dodenherdenking in Wijk en Aalburg. Na een herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk ging het in een stille tocht naar het massagraf op begraafplaats Rusthof in de Veldstraat.