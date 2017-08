Eieren langs fietspad Drongelen verkopen zichzelf

Angst voor plofkraken dwingt banken tot maatregelen: geldautomaten rondom Aalburg weg

7 augustus WIJK EN AALBURG - Plofkraken dwingen banken om het fenomeen 'geld uit de muur' te herzien. Moeten we straks ver rijden voor die ene, zwaar beveiligde automaat die er nog is? ,,Pinnen in de winkel is het veiligst, maar feit blijft dat er nog veel contant betaald wordt.''