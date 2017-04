Gestolen kievitsei belandt op het bord of in de broedmachine

BABYLONIËNBROEK - Ze zijn een delicatesse in vooral Belgische restaurants. Maar ook uitgebroed is een kievitseitje veel waard. Dieven die de laatste dagen door heel Brabant nesten leegroven, kunnen op veel plekken terecht.

21 lege kievitsnesten telde natuurbeheerder Len Bruining afgelopen weekeinde in het gebied rondom Babyloniënbroek. Leeggeroofd door onbekende mensen, die precies lijken te weten waar ze hun slag kunnen slaan. De afgelopen dagen is het op veel plaatsen in Brabant raak: in Alphen, Gilze, Someren en Wintelre. Tientallen nesten zijn leeggeroofd.

Natuurbeheerders vermoeden dat handelaren achter de diefstallen zitten. De eieren zijn veel geld waard. In restaurants in met name België staat een kievitseitje gewoon op het menu. Het levert een aardig centje op", zegt Jochem Sloothaak van Brabants Landschap.

Broedmachine

Als eieren ouder zijn dan een week, is het embryo al te groot om het eitje op te eten. In zo'n geval gaat een ei vaak de broedmachine in. Liefhebbers betalen graag voor een uitgebroed kievitskuiken, omdat de vogels zich in gevangenschap niet voortplanten. Een kievit in gevangenschap is volgens Sloothaak dan ook met zekerheid geraapt uit de natuur.

Quote De wetgeving werkt zo dat een kievit met een gesloten pootring legaal gehouden mag worden Jochem Sloothaak

,,Ik heb kieviten zien lopen in volières in België en Limburg,, zegt Sloothaak. ,,De wetgeving werkt zo dat een vogel met een gesloten pootring legaal gehouden mag worden. Dus als een uitgebroed kuikentje een ring om zijn nog flexibele poot krijgt, is het niet verboden."

Extra controle

Er werken 700 vrijwilligers om de kieviten in Brabant te beschermen. Len Bruining heeft de politie een lijst gemaild met alle namen van haar vrijwilligers, zodat bekend is dat zij gewoon in een weiland mogen lopen. Zij kunnen zich ook legitimeren. Bruining heeft de politie gevraagd om extra te controleren op onbekenden in een veld.

Quote We raden vrijwilligers af om zelf actie te ondernemen Jochem Sloothaak

Voor vrijwilligers zelf is het ook oppassen geblazen. Eerdere jaren zijn bij diefstallen weleens vrijwilligers bedreigd door dieven. ,,We raden ze ook af om zelf actie te ondernemen'', zegt Sloothaak. Wel wordt bij een verdachte situatie meteen een handhavingsdienst ingeschakeld. Die mag boetes uitdelen. ,,Het is alleen heel moeilijk om mensen op heterdaad te betrappen.''

