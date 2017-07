Grote inval bij bedrijf in Wijk en Aalburg; twee personen aangehouden

Tegeltaks: goed idee of proefballon?

18 juli AALBURG - Tegeltaks, of een boete op te veel tegels in onze tuin. Goed idee of proefballonnetje om direct lek te prikken? ,,Nou achter dit voorstel van de gemeente Altena schuilt een groot probleem", stelt woordvoerder Kirsten Jeurink van Waterschap Rivierenland.