Inbrekers op de vlucht bij woninginbraak Wijk en Aalburg

Man dreigt politie digitaal plat te leggen als zijn zoon niet vrijgelaten wordt

22 juli BIEZENMORTEL - De politie heeft vrijdagavond een man uit Biezenmortel aangehouden omdat hij via 112 gedreigd had om de 'digitale infrastructuur' van de politie plat te leggen als zij zijn zoon niet zouden vrijlaten. Zijn zoon werd aangehouden bij de grote drugsinval in Wijk en Aalburg van vrijdagmiddag.