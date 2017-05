'Laagvliegen met helikopters mag best een paar weidevogels kosten'

'Het is lastig gebleken om gemeenten en instanties te overtuigen van de ernst van de situatie', schrijf Donker in haar brief

De gemeenteraad van Aalburg is daar geen uitzondering op. Arno Bouman kon nog wel begrip opbrengen voor de actie. ,,Het CDA ondersteunt het belang van de oefeningen, maar wel graag op normale tijden en verspreid over een groter gebied. Waarom zou je 's zomers nachtvliegen als het in de winter heel vroeg donker is?"

Irritant

Wilfried Bouman van Aalburgse Alliantie ergert zich juist aan 'het geklaag door 'een heel klein groepje'. ,,Voor onze vrijheid hebben we een sterke defensie nodig. Kunnen wij het niet opbrengen als er een paar keer per jaar ‘s nachts geoefend wordt? Dat mag ook best een paar weidevogels kosten. Het is irritant dat Aalburg zo wordt neergezet."

SGP’er Adri Burghout had kritiek op de foto’s op de Facebookpagina Protest Helikopteroverlast. Die vertekenen volgens hem de situatie. ,,Het lijkt of helikopters boven woningen vliegen, terwijl dat niet zo is. En dat de piloten zouden provoceren en intimideren? Borrelpraat!"