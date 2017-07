Man bekneld in bestelbus na zwaar ongeval met camper op N267 in Wijk en Aalburg

Motorrijder zwaargewond na val in Wijk en Aalburg

6 juli WIJK EN AALBURG - Op de Kromme Nol in Wijk en Aalburg is donderdagochtend een motorrijder zwaargewond geraakt. De Kromme Nol is tijdelijk afgesloten voor verkeer. Automobilisten worden omgeleid via de nabij gelegen parkeerplaats.