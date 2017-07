Man dreigt politie digitaal plat te leggen als zijn zoon niet vrijgelaten wordt

Vrijdagavond werd de politie gebeld door de vader van de medewerker. Hij dreigde de digitale infrastructuur van de politie plat te leggen als de politie zijn zoon niet zou vrijlaten. De politie geeft aan dat door het telefoontje het niet moeilijk was om te achterhalen wie de bedreiger was.

Ambtsdwang staat in de wet omschreven als het iemand met geweld of dreigen met geweld aanzetten tot het doen of laten van een ambtsverplichting. In dit geval was dat dus bedreigen om de politie zijn zoon te laten vrijlaten, ondanks dat de boete nog niet voldaan was.