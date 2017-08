Marianne Vos is 't vast nog niet verleerd

AALBURG - Winnaars worden gehuldigd. En veelwinnaars worden heel veel gehuldigd. Wat dat betreft kan Marianne Vos onderhand een gids schrijven voor het perfecte eerbetoon. Vandaag mag de 30-jarige wielrenster weer het podium op na haar Europese titel op de weg, veroverd op 5 augustus. Een mens kan dat geheis op een schild een keer beu raken. Maar niet Vos. Ze is het door de jaren heen leuker gaan vinden en is er graag voor de mensen die haar steunen, vertelde ze eerder al eens.

De aaneenschakeling van prijzen en huldigingen begon voor Vos al in haar tienerjaren, onder meer in een volle aula van het Willem van Oranje College in Waalwijk, waar Vos naar school ging, na haar wereldtitel van 2004 bij de junioren. 'Dat wordt een hele grote' voorspelden kenners toen. Ze kregen gelijk.

Elke keer als Vos weer een mondiale prijs pakt, of het nu op de baan, de weg of in het veld is, wacht haar bij thuiskomst een warm onthaal.

Een blik op 13 jaar aan huldigingen geeft een mooi inkijkje in de creativiteit van de organisatoren van de festiviteiten en de bedenkers van de cadeau's. Want een bos bloemen in 2004, uiteraard, maar als Vos zich blijft ontwikkelen tot de beste in haar sport (ooit) moet je op een gegeven moment met iets beters komen. Zo krijgt ze onder meer ingelijste foto's, een kunstwerk op een rotonde in Meeuwen en één bij haar oude basisschool in Babyloniënbroek. In 2010 bedenkt de gemeente Aalburg om Vos per wereldtitel een bankje te schenken. Een per dorp. Drie jaar later hebben alle zeven dorpen al een zitje, waarna wordt overgeschakeld op tafels.

Vos arriveert op haar feestjes per paardenkoets (2006), oranje Lamborghini (ook 2006) of Engelse dubbeldekker (2012). Ze krijgt een serenade van De Donderjagers uit Boekel, gaat op de schouders bij De Hökers, luistert naar heel veel speeches en wringt zich in februari 2011 in alle rust op haar tweede bankje, tussen burgemeester Naterop en wethouder Spuijbroek.

Vos ontbrak drie jaar op de mondiale ereschavotten door mentale en fysieke malheur. Vanavond mag ze de platte kar weer op. Vos blijft een winnaar, dus blijft haar Aalburg haar huldigen.

