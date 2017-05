Marianne Vos was arts geworden als ze niet kon fietsen, onthult ze op kinderpersconferentie

Vos genoot met volle teugen van de persconferentie. ,,Dit is erg leuk", zei ze na afloop toen iedereen een handtekening had gekregen en foto's waren geschoten met de wielercrack. ,,Kinderen zijn nog zo vrij in hun gedachten. En ze stellen vragen vanuit een oprechte interesse."

Arts

Mooie vraag: stel dat fietsen niet bestond, wat was je dan geworden. ,,Arts. Huisarts, of in een ziekenhuis." Hoeveel fietsen heb je? Daar moest de vlot gebekte Vos even over nadenken. ,,Tel maar even met me mee." Mountainbikes, wegwedstrijdfietsen, tijdritfietsen, een boodschappenfiets: alle soorten en maten kwamen voorbij. Het waren er veertien.''