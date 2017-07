Motorrijder zwaargewond na val in Wijk en Aalburg

Allernieuwste AED nu ook in Meeuwen

27 juni MEEUWEN - Tien jaar geleden werd in Aalburg bij Autobedrijf Mark Bouman in Meeuwen de eerste openbare AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst. Omdat uit de praktijk blijkt dat de levensduur van een AED voor gebruik bij een inzet na tien jaar sterk afneemt, worden alle openbare AED's in Aalburg in de loop van de tijd vervangen. Dinsdagmorgen werd in Meeuwen 'de oudste rot' vervangen door het allernieuwste type de AED CR2.