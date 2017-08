Nog geen sancties na inval bedrijf Wijk en Aalburg

Blauwalg in Afgedamde Maas neemt toe

28 augustus WIJK EN AALBURG/WOUDRICHEM - De blauwalg in de Afgedamde Maas is de afgelopen dagen uitgedijd als gevolg van het warme weer. Daarom adviseren de gemeenten Aalburg en Woudrichem om niet te zwemmen in de Afgedamde Maas, totdat het zwemwater weer schoon is.