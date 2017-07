Ongeduldige automobilisten Wijk en Aalburg wissen mogelijk sporen van crash: 'Dit is onbegrijpelijk'

Ook al was de ambulance weg en brachten de automobilisten niet direct iemands leven in gevaar, zomaar doorrijden kan flinke gevolgen hebben. ,,Sporenonderzoek doen we niets voor niets. Dat is nodig voor de schuldvraag en de afhandeling.’’ Of er in dit geval cruciale sporen zijn gewist, blijft de vraag. ,,Dat is natuurlijk niet meer te achterhalen.’’



De overtreders kunnen een bekeuring in de bus verwachten. Peters: ,,Maar daarin staat niets over het ongeluk. Het is gewoon een standaardboete voor het negeren van een wegafsluiting.’’