Ongevraagde glazenwassers eisen geld in Wijk en Aalburg

Tot nog toe kreeg de politie drie meldingen van dergelijke ongewenste types, alledrie uit de Oude Kerkstraat en omgeving in Wijk en Aalburg. Ze hadden daar de ramen gewassen van woningen waar niemand thuis was. Vervolgens werd een briefje door de bus gedaan met de tekst dat er wel betaald moest worden.

Op welke adressen of in welke straten ze nog meer actief zijn geweest weet de politie niet. Via twitter roepen de wijkagenten op dergelijke ramenwassers meteen te melden. Liefst met alle relevante informatie zoals het kenteken van de auto en een foto van een rekeningbriefje. ,,We willen ze keihard aanpakken", melden de wijkagenten krijgshaftig, ,, we mogen de auto in beslag nemen".