Portier naar ziekenhuis na mishandeling in Eethen

Politie Aalburg is er in geval van nood sneller bij dan vorig jaar

18 april WIJK EN AALBURG - De politie is bij spoedmeldingen in de gemeente Aalburg veel sneller dan een jaar geleden. Lukte het in 2016 niet om in de helft van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse te zijn, nu is dat in zeven van de tien spoedmeldingen wel het geval.