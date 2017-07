Rijkswaterstaat laat het niet bij waarschuwingen

Gaslek door iso­la­tie­werk­zaam­he­den in Wijk en Aalburg; bewoners zijn veilig

25 juli WIJK EN AALBURG - In een woning aan de Rozenstraat in Wijk en Aalburg is dinsdagmiddag een gaslek ontstaan. Vier huizen krijgen beter isolatie en bij die werkzaamheden is een gat in een leiding geboord.