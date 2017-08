Teamchef politieregio Dongemond: Steeds meer dealers opgepakt

Jaap Naaktgeboren, chef basisteam Dongemond, is ervan overtuigd dat er in het Altenagebied nog veel meer mensen zijn die zich bezighouden met de productie van en handel in harddrugs. ,,Het aantal zaken in met name de landelijke gemeenten in onze regio is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Daarvan ben ik overtuigd.’’

Dankzij tips - hoofdzakelijk via Meld Misdaad Anoniem - krijgt de politie eindelijk een vinger achter het probleem. ,,Maar wat mij ernstige zorgen baart, is dat veel adressen waar zich deze zaken afspelen ons vooraf niet bekend waren. Bij sommige drugsonderzoeken heb je als politie al geruime tijd vermoedens omdat je signalen hebt gekregen via je eigen netwerk. Veel recente zaken die via Meld Misdaad Anoniem bij ons zijn beland, ontmaskeren mensen die wij vooraf niet in het vizier hadden.’’

Begin dit jaar, op 27 januari, had de politie al succes: een kwekerij in Meeuwen werd ontmanteld.

Wijkagenten

Quote Wat mij zorgen baart, is dat veel adressen waar zich deze zaken afspelen ons vooraf niet bekend waren Jaap Naaktgeboren De politiemensen van het team Dongemond houden zich sinds begin dit jaar veel nadrukkelijker bezig met de opsporing van drugsproducenten en -handelaren. Gewoonlijk komen die zaken bij de recherche van politiedistrict Baronie terecht, waarvan de regio Dongemond deel uitmaakt. In overleg met justitie en de burgemeesters van Aalburg, Werkendam en Woudrichem is besloten dat de wijkagenten samen met de recherche meer onderzoeken op dit gebied doen. Sinds eind juni heeft de politie in die gemeenten negentien mensen opgepakt in verband met drugs. Zeker drie van hen zitten nog vast.



De signalen dat relatief veel jongeren in de regio Altena (hard)drugs gebruiken, zijn er al jaren. Maar keiharde cijfers ontbraken tot nu toe. Een GGD-onderzoek onder 13- en 14-jarige scholieren op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg uit 2015 gaf een voorzichtig inzicht: 3 procent van hen bekende verslaafd te zijn aan soft- en/of harddrugs. Reden voor de school om drugsgebruik - evenals alcoholgebruik - bespreekbaar te maken.

Naaktgeboren: ,,We krijgen simpelweg de meldingen niet dat jongeren gebruiken. En zonder die kunnen we niets. Dan komen we pas in beeld als problemen uit de hand lopen. Denk aan huiselijk geweld en criminaliteit als gevolg van drugsgebruik.’’

In de gemeente Werkendam heeft de politie door de extra inzet tot nu toe al acht gevallen van drugshandel en –productie weten te achterhalen. De helft meer dan ze vorig jaar in de periode januari-eerste week augustus in handen had. Hierbij gaat het om ‘grote vissen’ die steeds vaker meer soorten harddrugs aanbieden. Aanhoudingen van gebruikers zitten niet in deze cijfers.

Quote Ik loods jeugd met een probleem het liefst zo snel mogelijk richting hulp Jaap Naaktgeboren Ook in de gemeente Aalburg is er sprake van een verdubbeling: de teller staat inmiddels op vier. Hetzelfde aantal zaken heeft de politie in Woudrichem afgerond. In die gemeente werd vorig jaar in dezelfde periode maar één geval van professionele handel blootgelegd. De ervaring van Naaktgeboren leert dat een deel van de inwoners in de regio Altena verslavingsproblemen onder jongeren ontkent. ,,Niet alleen de jeugd zelf, maar ook de ouders. Het is natuurlijk heel wat om te moeten erkennen dat het niet goed gaat met je kind. Maar ook het niet herkennen van de signalen speelt een rol. Jongeren zien veelal de gevaren niet.’’



Fel vervolgt hij: ,,Ondertussen zitten er in diezelfde gemeenschap mensen die moedwillig harddrugs produceren en verkopen aan de kinderen in de buurt. Dat kan én mag niemand accepteren.’’

Naaktgeboren benadrukt: ,,Wij zijn er als politie niet op uit om die jongeren aan de schandpaal te nagelen. Integendeel, ik loods jeugd met drugsproblemen het liefst zo snel mogelijk een hulptraject in. Mits dat strafrechtelijk gezien nog kan, want soms zijn ze die grens al gepasseerd. Producenten en handelaren moeten gewoon hard worden aangepakt.’’

Een laboratorium voor synthetische drugs.

En dat niet alleen omdat ze geld verdienen over de rug van de jeugd, maar ook vanwege het gevaar waaraan ze anderen blootstellen, zo meent de teamchef. ,,Sommige laboratoria troffen we aan midden tussen andere woningen. Wat denk je dat er gebeurt als het een keer misgaat in zo’n lab? Het staat om te beginnen vol met gevaarlijke chemicaliën. En dan heb ik het niet over wat er mogelijk aan troep in het riool verdwijnt.’’

Naaktgeboren hield raadsleden van de gemeente Aalburg eind juni tijdens een informatiebijeenkomst deze spiegel voor. ,,Ik heb hen gezegd: Hier in de dorpen weten waarschijnlijk veel mensen welke jongeren te veel drinken, wie drugs gebruikt, wie dealt. Ik heb ervoor gepleit om niet langer te zwijgen maar deze informatie met ons te delen. Desnoods anoniem.’’

Tolerantie

De teamchef legt zelf liever geen verband tussen zijn pleidooi en de recente successen: de politie pakte in korte tijd drugsverdachten op. ,,Persoonlijk denk ik dat de tolerantie ten opzichte van met name harddrugs daalt. Dat zie je terug in de meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Dat aantal stijgt nog steeds. We hebben momenteel meer onderzoeken lopen aan de hand van dit soort tips. Vandaar ook mijn opmerking over het topje van de ijsberg. We zijn helaas nog lang niet klaar met de drugsproblematiek in deze regio.’’