Tegels in de tuin? Gemeente Altena wil je 'tuintegeltaks' laten betalen

AALBURG - Inwoners van de nieuwe gemeente Altena die hun tuin of perceel vol tegels leggen, moeten in de toekomst mogelijk meer rioolheffing betalen dan eigenaren met dezelfde hoeveelheid grond, maar die geen tegels hebben.

Dat blijkt uit de ‘beleidsvisie riolering en water’ van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, die per 1 januari 2019 de gemeente Altena vormen. Want hoe meer tegels, des te groter het risico op wateroverlast. Regenwater zakt immers de grond niet in als er tegels liggen. ‘Vervang je tegels door planten’ is een veelgehoord advies. En ‘Tegels eruit, groen erin’ is al jaren het credo van waterschap Rivierenland. Maar Aalburg, Werkendam en Woudrichem willen nog een stap verder gaan dan alleen een vrijblijvend advies.

De rioolheffing willen de drie gemeenten koppelen aan de hoeveelheid verhard oppervlak. Zo blijft iedereen zich bewust van het belang van zachte grond, is het idee. Door zijn eigen gedrag kan de woningbezitter invloed uitoefenen op de jaarlijkse rekening.

Bedrag

Hoe hoog dat bedrag wordt, is op dit moment nog niet in te schatten. Evenmin is duidelijk hoe wordt vastgesteld wie welk bedrag moet betalen. Dat is ook precies de reden waarom het plan voorlopig nog niet wordt ingevoerd, aldus de Aalburgse wethouder Pim Bouman. ,,Het is nog in overweging’’, wil hij benadrukken.

,,Voorlopig gaat het niet lukken omdat het nogal moeilijk uitvoerbaar is. Ten eerste is het bewerkelijk om alle betegelde oppervlakte te meten. Daarnaast is het nogal veranderlijk. Eerst liggen er tegels, later misschien niet meer. We moeten dus een manier vinden om dat makkelijk te actualiseren, anders stuur je een rekening op basis van achterhaalde gegevens.’’

Serieus

Desondanks wordt er wel serieus naar het idee gekeken. ,,Het zou een manier kunnen zijn om mensen te stimuleren hun eigen percelen groen te houden.'' Niet alleen huiseigenaren, ook huurders die invloed hebben op hun grond, zouden dan in aanmerking komen voor een 'tegelafhankelijk' tarief.



Op dit moment hanteren de drie gemeenten elk een eigen jaartarief voor de rioolheffing. In Woudrichem bijvoorbeeld, betalen eigenaren 116 euro en gebruikers (die betalen voor hun drinkwaterverbruik) 133,50 euro per jaar.



Dat die tarieven de komende jaren hoe dan ook zullen stijgen, lijkt onvermijdelijk. Bij de fusie worden de tarieven gelijkgetrokken, daarna zouden ze jaarlijks met maximaal 2 tot 5 procent stijgen, zo is het streven.