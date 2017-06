Van 'pure dierenmishandeling' tot 'best grappig'; verdeelde reacties op make-up voor paarden

‘Zwaar overdreven’ noemt een deel van de lezers de hoeflak, oogschaduw en verschillende sprays die bij de webshop van Glamhorse te koop zijn. ‘Dierenmishandeling’ zegt een ander deel. ,,Een paard is een dier dat niet moet opdraven op shows. Pure dierenmishandeling’’, reageert iemand. Een ander: ,,Echt ziek dit! Paard kan niks zelf bepalen en moet het maar allemaal toelaten. Ongelofelijk!’’

In een artikel eerder deze week in het AD legt Dekens uit dat de make-up voor paarden in Engeland al jaren een begrip is en dat de verkoop in Nederland inmiddels een vlucht heeft genomen. Met name voor concoursen, shows en fotoshoots worden paarden steeds vaker opgemaakt om bepaalde delen van het lijf te accentueren en het dier er op z’n best uit te laten zien. Ook kunnen vlekjes of littekens met make-up worden gecamoufleerd en dunne staarten krijgen soms extensions.

Glans

Dekens benadrukt in het artikel dat de producten diervriendelijk zijn en veel beter dan de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes zoals babyolie. ,,Die producten geven ook glans aan het lijf, maar hebben geen uv-filter, waardoor ze in de zon kunnen verbranden.’’

Dekens krijgt veel bijval van andere paardenliefhebbers, die bestrijden dat het hier gaat om dierenmishandeling. Ze vinden juist de reactie van de tegenstanders overdreven. Of zoals iemand zegt: ,,Maak je druk over echt dierenleed.’’ Een ander: ,,Mopper eens op een slecht gebruikte slofteugel, een gemeen bit in foute handen of echt dierenleed. Ik hou er persoonlijk niet van, maar vond het best een grappig filmpje. Laat mensen toch gewoon hun ding doen, het laatste wat deze paarden worden, is mishandeld.’’

