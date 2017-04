Aantal zittenblijvers stijgt: leerlingen leggen lat te hoog

Het aantal jongeren dat op de middelbare school blijft zitten of voor het examen zakt is vorig jaar gestegen, nadat hun aantal jarenlang daalde. Vorig jaar gingen 54.720 scholieren niet over of zakten ze. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, DUO en koepelorganisatie VO-raad schrijven de stijging toe aan de steeds hogere ambities van leerlingen. Bij een dubbeladvies, zoals vmbo-havo, kiezen ze steeds vaker voor het hoogste niveau. Sommigen leggen daarmee de lat té hoog en halen het jaar niet. Er zijn dan twee opties, namelijk afstromen naar een lager niveau of doubleren. ,,Veel leerlingen zullen ervoor kiezen om het nog eens te proberen op het hogere niveau. Afstromen naar een lager niveau voelt immers vaak toch meer als falen", zegt Tea Jonkman, woordvoerder van DUO. De verklaring van de drie instanties is nog niet bewezen en vraagt om onderzoek, laten de woordvoerders van de organisaties weten. Jonkman zegt dat het aantal zittenblijvers nog hoger was geweest als er vorig jaar niet flink was geïnvesteerd in lente- en zomerscholen. Dat zijn bijspijkerweken voor leerlingen die niet over dreigen te gaan. Ze hebben een gunstig effect, want bijna 80 procent van de deelnemers gaat na de bijlessen over. Lees door onder de graphic.

Havo en vwo

De stijging is te zien in alle leerjaren en op alle niveaus. Wel springt het aantal scholieren dat blijft zitten in het vierde jaar havo (13,8 procent, ofwel 9.300 havisten) en het aantal vwo'ers dat voor het examen zakt (7,5 procent, 1.200) in het oog. In beide groepen kwam er een procent aan zittenblijvers bij. Ook in het eerste leerjaar doubleren opvallend veel leerlingen. Dat aantal lag daar jaren tussen de 2,2 en 2,5 procent, maar steeg vorig jaar naar 3,3 procent.



Dat er vorig jaar meer scholieren zijn blijven zitten, is een tegenvaller voor staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) die samen met de VO-raad als doel heeft gesteld om het aantal zittenblijvers op middelbare scholen te laten dalen naar 3,8 procent in 2020. In 2015 stelde hij verder dat doubleren 'ouderwets' is. Volgens Dekker is het te duur (een leerling die blijft zitten kost 7.400 euro) en demotiverend om een heel schooljaar in z'n geheel over te doen. Hij stak daarom miljoenen in de zomer- en lentescholen waarbij leerlingen alleen worden geholpen met vakken waar ze niet goed in zijn.



Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs kan nu nog niet zeggen of de stijging van het aantal zittenblijvers de doelstelling voor 2020 in gevaar brengt.