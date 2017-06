Aardbevingsschade houdt Lukas uit Slochteren 's nachts wakker

Al 43 jaar woont Lukas Duijts samen met zijn vrouw in het Groningse Slochteren, en ook zijn huis wordt steeds heviger en vaker getroffen door aardbevingsschade. Recent investeerde hij ruim 30.000 euro aan reparaties in zijn huis, geld dat nu in rook is opgegaan omdat er aardbevingen blijven komen.