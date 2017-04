Beving met kracht van 6,8 treft Filipijnen

Het epicentrum lag voor de kust van de stad General Santos. De Amerikaanse Geologische Dienst gaf in eerste instantie een tsunamiwaarschuwing uit voor het gebied, maar trok die later weer in. Er wordt wel gewaarschuwd voor grote vloedgolven. Mensen op Mindanao worden gewaarschuwd om de kustlijn te mijden. Er volgen mogelijk nog naschokken.



In 2013 vielen meer dan 1700 doden toen de Filipijnen werd getroffen door een tyfoon. Onder de doden was een Nederlander, die naar de Filipijnen was gereisd om te duiken.