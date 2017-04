Boze basisschoolleraren bij Kamer: meer geld, anders staking

De boze docenten eisen een hoger salaris en lagere werkdruk. Zo niet, dan volgt de grootste onderwijsstaking ooit: een week lang alle scholen dicht. ,,Als onze noodkreet niet wordt gehoord en in het regeerakkoord geen extra geld komt voor de basisscholen, gaat de boel echt plat", zei Jan van de Ven, leraar in Overloon en woordvoerder van PO in Actie al eerder tegen deze redactie. ,,Vermoedelijk in september, en dan niet in een week die fijn aansluit op de vakantie."



De grote actiebereidheid blijkt ook uit de cijfers. Een recent gehouden peiling, waaraan meer dan 7.000 docenten deelnamen, laat zien dat 97 procent bereid is te staken.



Stilstand

Het merendeel van de basisschoolleraren verdient na vijftien jaar dienst bijna 3.500 euro bruto per maand. Daarna staat hun loon stil. Voor docenten op de middelbare school kan het salaris oplopen tot bijna 4.000 euro. Die groep groeit ook gemakkelijk door naar hogere schalen waarin de lonen oplopen tot bijna 5.300 euro bruto per maand.



Het actiecomité krijgt bijval van onder meer andere onderwijsbonden en koepelorganisatie PO Raad, die allemaal het manifest ondertekend hebben.