Chauffeur verliest macht over het stuur en maakt huiveringwekkende crash

Het is nauwelijks te geloven, maar de bestuurder van deze Chinese vrachtwagen kan het verhaal van zijn huiveringwekkende crash navertellen. Nadat hij de macht over het stuur verloor, ontstaat er een enorme kettingbotsing op de snelweg. De hulpdiensten konden hem wonder boven wonder bevrijden uit zijn benarde situatie.