Deal met projectontwikkelaar eindigt voor Tonnie en Dinie in nachtmerrie

Reactie projectontwikkelaar

,,Het is een naar verhaal en vervelend voor deze mensen, maar hun boerderij staat buiten het plan. Daar blijft gewoon een woonbestemming op zitten en de boerderij hadden ze zelf kunnen opknappen als ze daarvoor de middelen hadden gehad’’, zegt Edwin Vincent. De directeur van Vincent Projects BV in Deventer is als aandeelhouder van Steenrodde Projectontwikkeling BV bij dit project betrokken. De familie Derks heeft in december 1997 een contract gesloten met Mega Vastgoed. Dit is later overgenomen door Roosdom Tijhuis. Vervolgens is het deels doorverkocht aan Steenrodde Projectontwikkeling.

Geluidswal

Vincent zegt het liefst zo snel mogelijk het westelijk gedeelte van A1 Bedrijvenpark - achter de boerderij van Derks - te gaan ontwikkelen. De bal ligt volgens hem bij de gemeente Deventer. ,,Die moet eerst een bufferzone, een geluidswal, realiseren. Pas daarna kan de bouw op het westelijk gedeelte beginnen.’’ Maar omdat het nog niet hard gaat met de invulling van het oostelijk deel is de start op ‘west’ nog ver weg. ,,Het duurt veel te lang, maar dat komt door de jarenlange crisis die we hebben gehad. Dit is voor alle partijen vervelend.’’ Roosdom Tijhuis schaart zich achter de reactie van Vincent.