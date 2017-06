Dit is het grootste drijvende zonnepark ter wereld

Wat ooit een oude steenkoolmijn was, is nu veranderd in het grootste drijvende zonnepark ter wereld. In de provincie Anhui in China werd het park afgelopen maand aangesloten aan het vaste land. Het park kan 15.000 mensen voorzien van stroom en beslaat meer dan 800.000 vierkante meter.