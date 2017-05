Examenvraag Natuurkunde ontstond onder de douche

,,Een examenopgave ontwikkelen kent vele uitdagingen. Eén ervan is om de onderwerpen uit het examenprogramma te toetsen aan de hand van praktijkvoorbeelden, de zogenaamde contexten.



De eerste opgave van het examen natuurkunde havo ging over een apparaat dat douchewater verwarmt. Het idee voor deze opgave ontstond ook letterlijk onder de douche, in een hotelletje in Cochem aan de Moezel in Duitsland. Pal naast de douche hing een kastje dat was aangesloten op de waterleiding en op een dikke stroomkabel. Gevoelsmatig gaan ‘onder de douche staan’ en ‘dikke stroomkabel’ niet goed samen, dus de eerste vraag was meteen 'Is dat niet gevaarlijk?' Een mogelijke context was geboren. De weg van idee naar opgave is dan nog lang.



Er werd onderzoek gedaan naar de werking van het apparaat. Die werking bleek hier zelfs wonderlijker dan gedacht: de draden hangen tegenwoordig zonder isolatie in het water, in tegenstelling tot vroeger toen de draden nog om de leiding zaten. Waarom?



Vraag 1: In een oud type doorstroomverwarmer is een weerstandsdraad om de waterleiding gewikkeld. Zie figuur 1. In nieuwe types loopt de weerstandsdraad door de waterleiding heen en wordt direct omspoeld door het leidingwater. Zie figuur 2.



Het nieuwe type doorstroomverwarmer heeft een hoger rendement dan het oudere type. Geef hiervoor een natuurkundige reden.