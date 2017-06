Gezocht: de mooiste vakantiekiekjes

Allemaal gaan we graag op reis, maar onze vakantiebestemmingen zijn al lang niet meer dezelfde als die van onze grootouders. We reizen vaker en verder. Vertel ons hier waar u vaak heen ging op vakantie in de zomer met uw ouders en ook wat de bestemming was de eerste keer dat u zónder ouders eropuit trok.