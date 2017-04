'God, wat mis ik Willem-Alexander'

Doodstil is het in Den Haag. Ik had vandaag drie politiek journalisten aan mijn bureau staan met het verzoek of ze alsjeblieft getransfereerd mogen worden naar de sport: daar gebeurt tenminste wat!



Hoe komt dat nou, is natuurlijk de vraag. Want er zijn wel meer kabinetsformaties geweest die langer dan drie weken duurden. Alleen Drees in 1948 en Rutte en Samsom in 2012 waren er binnen een paar weken uit. Gewoonlijk zijn we in Nederland zeker twee, drie maanden bezig om een nieuw kabinet te vormen.



Maar we missen het drama. Insiders bezweren me dat dat goed is. Het stof moet even neerdalen na de verkiezingen. De achterbannen moeten wennen aan het feit dat nu afstand genomen moet van de verkiezingsprogramma's. Dat er compromissen gesloten moeten worden. Meer specifiek: een kabinet met GroenLinks en de VVD kan alleen lukken als zo'n formatie heel lang duurt en iedereen rustig aan de idee kan wennen.



Dat we niks horen uit de besprekingen zelf: ook een conditio sine qua non. Elk lek is dodelijk. Als nu blijkt dat Jesse Klaver geen kolencentrales kan sluiten en zich daarbij neerlegt, is hij gezien. Als over tien maanden in het regeerakkoord staat dat GroenLinks een ontmantelingsplan voor de kolencentrales in Nederland heeft uitonderhandeld (kleine letters in het addendum: een staatscommissie gaat zich erover buigen en een advies aan de regering uitbrengen), is dat een mooi succesje.



Dus zeker, laten we daar begrip voor hebben. Maar toch voelde het vroeger (en ik spreek slechts over een paar jaar geleden, voor 2012) niet of formateur Edith Schippers elke ochtend aan het Binnenhof zeven heren en een dame macrame-les voor gevorderden geeft. Bloedeloos, lusteloos. Want wat we missen zijn de MOMENTEN. De momenten die maken dat het er tenminste uitziet alsof er iets gebeurt, daar in de achterkamertjes.



En wat missen we precies? Dit: een auto die naar Paleis Noordeinde rijdt, een onder een snel uitgestoken paraplu schuilende Edith Schippers, die door een lakei wordt uitgestapt, de trappen van het paleis opgeleid, en die vervolgens achter een fluks geopende deur verdwijnt. Een bezorgde Edith Schippers die precies 53 minuten later weer door de halfopen deur naar buiten gaat en van wie we nog net een handdruk met de particulier secretaris van de monarch zien.



Met een beetje geluk ontwaren we zelfs (klik-klik-klik-klik doen de camera's met telelens) een stukje van het gezicht van de bezorgde, dan wel opgeluchte monarch, een blauwbloedig zwaai-armpje. De auto rijdt weg, tot aan de zich langzaam openende poort van het paleis, waar de verzamelde en totaal verregende pers haar opwacht. Microfoons voor een halfneergedraaid raampje: 'We gaan er uitkomen' Of: 'De majesteit heeft me gevraagd nog eens met de heren om tafel te gaan zitten.' Of: 'U begrijpt dat ik in dit stadium niks kan vertellen, maar neemt u van mij aan dat het een kort nachtje wordt.'



Dat is wat we willen. Dat is wat we missen. Amechtig. Of laat ik voor mezelf spreken: God, wat mis ik de koning! Het uitzicht op de koning. Glimpjes van de koning. De mogelijkheid van koninklijke inmenging in de formatie. De schandelijke mogelijkheid dat de koning zich bemoeit met ons democratisch proces. De mogelijke opwinding over... Enfin, u begrijpt het wel.



Het is de democratisering van het formatieproces die ons nekt. Sinds de Tweede Kamer in 2012 de majesteitelijke betrokkenheid bij de formatie van een nieuw kabinet doodsloeg is het een bloedeloze bedoening geworden aan het Binnenhof. Alles moet in het openbaar gebeuren, is het adagium. Weg met de achterkamertjes, en weg met de koning. Dus benoemt de Tweede Kamer een verkenner of formateur, die aan de Kamer verantwoording aflegt etc.



Nieuwe openheid. Maar wees nou eerlijk, wat kopen we daarvoor?



U weet nog steeds niet wat er aan de formatietafel gebeurt, want daarover vertellen de dames en heren 'in het belang van het proces' niets. Wordt er genotuleerd aan tafel? We zullen het nooit weten. Wie verkocht zijn ziel? Wie zijn oma? We gaan het echt niet horen. Maar ondertussen moeten we er wel tegenaan kijken, die zeven mannen en die vrouw die elke werkdag (op papa-vrijdag na dan, en de mei-vakantie en de Pasen en waarschijnlijk ook met kerst- en oud- en nieuw niet en met een beetje pech ook die dagen rond de carnaval van 2018 niet) een kamertje aan het Binnenhof in verdwijnen. Dooooooodsaai.



En wat denkt u dat Willem-Alexander er zelf van vindt? Hij wordt vijftig, dit jaar. De leeftijd waarop een beetje gekroond hoofd zijn eerste kabinetje in elkaar steekt. Zijn moeder had er toen al een paar op haar lijstje staan. Ze heeft eigenhandig Ruud Lubbers in het zadel geholpen, en ook Wim Kok was haar plan. Hoeveel premiers heeft Wim-Lex al gemaakt? Hoeveel gaat-ie er nog maken? Hoeveel gaat-ie er tegenhouden desnoods? Niks, nul. Nada.



Wat heeft Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg nou nog te vertellen op de driejaarlijkse conferentie van gekroonde hoofden in Zimbabwe? Waarom denkt u eigenlijk dat we hem de afgelopen weken nergens hebben gezien?



Ga maar even na. U ziet hem niet. Hij verstopt zich. Hij wacht zuchtend achter de gordijnen van paleis Noordeinde tot het leed geleden is. Hij schaamt zich, Willem-Alexander. Hij schaamt zich dood. Wat onderscheidt hem nu nog van de gemiddelde burger, behalve zijn riante salaris en een aanbiddelijke echtgenote?



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever in Den Haag. Nu bekijkt hij de situatie vanaf gepaste afstand.