Het framen van wangedrag als laatste optie

Voor wie zich na iedere vreselijke gebeurtenis op de wereld dwangmatig moet profileren, was het een spannende en verwarrende week. Bij sommige duiders en politici viel er zelfs een vorm van cognitieve dissonantie te bespeuren, omdat ze ten koste van alles hun eigen club wilden verdedigen, maar daar feitelijk te weinig houvast voor konden vinden.



Daar is gelukkig een eeuwenoud fenomeen voor uitgevonden: de frame.



In het geval van Charlottesville, waar antisemieten en moslimhaters zich hadden verenigd, werd continu nadruk gelegd op de tegendemonstranten, leden van de extreemlinkse antifa, want dat zouden ook geen ideale schoonzonen zijn.



Plotseling ontstond er een merkwaardige werkelijkheid, die behelsde dat iedereen die zich tegen de Amerikaanse nazi’s keerde automatisch een supporter van de linkse anarchisten was.



Zo werkt dat natuurlijk niet: het is namelijk heel goed mogelijk om beide groepen dubieus te vinden, maar dan die xenofobe kaalkoppen nét iets meer. Exact het punt waarop Donald Trump tekortschoot.



En als je conservatief bent en je duidelijke zorgen over de maatschappij hebt, lijkt het me veel waardevoller om doorgeslagen hooligans binnen de eigen ideologie te veroordelen.



Een paar dagen later werd de wereld opgeschrikt door een vreselijke terroristische aanslag in Barcelona, waar islamitische fascisten, volslagen geïndoctrineerd door hun sekte, voor dood en verderf zorgden, in de hoop op nog meer angst en verdeeldheid op ons continent.



Natuurlijk staat deze slachtpartij niet los van de islam – de moordenaars beriepen zich immers op hun interpretatie van de koran. Maar een veel groter deel van de moslims walgt van slachtpartijen waar Islamitische Staat verantwoordelijk voor is.



Deze nuance mocht niet baten. De lijken waren nog niet geborgen of álle moslims moesten het in columns en statements ontgelden. Het bewijs was daar; de linkse kliek keek vermeend decennialang politiek correct weg en had daarom bloed aan haar handen.



Het simplificeren van het intellectuele debat, door alleen nog in linkse en rechtse hokjes te denken, zal de polarisatie in ons land verder aanwakkeren.



We hebben mensen nodig die zich niet ijzerenheinig achter hun politieke kleur verstoppen, maar vaker kiezen voor het gezonde verstand. Anderen uitsluiten en vermoorden is niet goed. Als het framen van wangedrag de laatste optie is, verraadt de verspreider dat zijn argumenten niet toereikend zijn.