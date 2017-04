Injectie voor pasgeborenen invoeren?

'Eén prikje en Maud was er nog geweest'



Linda en Tom Keizer uit Marsum verloren in 2015 hun dochtertje. Eén vitamine K-shot had dat kunnen voorkomen.



Linda: ,,Maud kwam blakend, mollig en vrolijk ter wereld. Ik hoor de kraamzorg nóg zeggen: ze wordt niet eens geel! Was ze maar geel geworden, want dan hadden we misschien geweten dat er iets mis was met haar lever. Tot 10 weken was er geen vuiltje aan de lucht.



Toen Maud 's nachts na de borstvoeding plots begon te spugen, we gingen naar de dokterspost en ook die arts deelde ons niet-pluis-gevoel. In het ziekenhuis werd bloed geprikt. Net voor de uitslag binnenkwam, ging het helemaal mis.



Na 12 minuten wisten we het eigenlijk al: we zouden haar verliezen. In het UMC Groningen bleek dat ze een heel ernstige hersenbloeding had gehad. Door een zeldzame leverziekte was haar lijf niet in staat de vitamine K-druppels die we elke dag zo trouw gaven, op te nemen. Een injectie had haar leven kunnen redden.



We zijn zó blij dat de Gezondheidsraad die prik nu wel adviseert. Maud heeft daar hoe dan ook aan bijgedragen en daar zijn we ongelooflijk trots op. Ouders die erover twijfelen: ja, de kans is klein dat jouw kind een bloeding krijgt. Maar wat áls: wij weten hoe dat is..."