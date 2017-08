Internationale lof voor Oranje

Internationale lof voor OranjevrouwenVeel aandacht op de buitenlandse sportpagina’s voor de overwinning van de Oranjeleeuwinnen. Vooral in gevestigde voetbalnaties als Duitsland, Zweden, de Verenigde Staten en Frankrijk is er veel waardering voor de prestaties van Oranje.

De BBC prijst de Dazzling Dutch (de Schitterende Nederlanders) voor een prachtige finale. De analyse van Rachel Brown, ex-keeper van het Engelse team is een ware lofzang. ‘Ze waren absoluut adembenemend. Ze spelen het spel met zoveel energie, zoveel enthousiasme en zoveel interactie met toeschouwers’. De overwinning van Oranje was het ‘perfecte einde’ van een geslaagd toernooi, aldus Brown. De Britse krant The Guardian sluit zich daarbij aan: 'Op het EK in Nederland werd het beste voor het laatst bewaard met de meest opwindende wedstrijd, die zowel de beste promotie was voor het vrouwenvoetbal, als Nederland de even terechte als verrassende kampioen maakte.'

De Amerikaanse New York Daily News stelt het succes van de Nederlandse vrouwen in scherp contrast met ‘de mannen van het land die faalden zich te kwalificeren voor het EK in Frankrijk en die nu moeite hebben het WK van volgend jaar in Rusland te bereiken’.

Jaloers

In Duitsland werd sportief op de zege van Oranje gereageerd. De commentatoren op ZDF kwamen complimenten tekort voor de Nederlandse aanvalslijn. Al had het chauvinistische Bild had er wel wat moeite mee. 'Zes keer op rij werd Duitsland kampioen bij de vrouwen. Bij deze finale zaten we jaloers voor de televisie (uitgeschakeld in de kwartfinale). Fans plagen ons vanaf de tribune met een bord waarop staat: ‘Duitsland, waar zijn jullie?’ Het gastland lacht als laatste. Met een curieus doelpunt overwon Oranje de sterke ploeg van Denemarken en haalde de eerste EK-titel voor Nederland.'

Voormalig wereldspeelster en ZDF-expert Nadine Angerer (38) hekelt wel het niveau van de keepers. Een aantal ‘slapstickdoelpunten’ zou het vrouwenvoetbal twintig jaar terug hebben geworpen. Angerer pleit voor betere keeperstraining.

Volgens Die Welt is Oranje de waardige erfgenaam van het internationaal altijd geprezen Duitse vrouwenvoetbal.

De Franse sportkrant l'Équipe concludeert dat de ‘best spelende ploeg’ het toernooi verdiend heeft gewonnen: ‘Coach Wiegman verwende het publiek met het 4-3-3-systeem van Ajax’.

Nafi Thiam

In de Vlaamse kranten echter nauwelijks aandacht voor de zege van de buurvrouwen. Verder dan een kort stukje onder de zuinige kop in Het Nieuwsblad: 'Nederland voor het eerst kampioen', komen de populaire kranten niet. België gaat uit zijn dak voor zijn eigen heldin, meerkampster Nafi Thiam (22) die het land goud bracht op het WK in Londen. Het Zweedse Aftonbladet complimenteert Nederland én Denemarken, twee landen die nog nooit een finale speelden. ‘Wat een feest hebben ze ons geboden!’