Jackpot! Criminelen trekken pinautomaat leeg met laptop

Bijna 20 procent drukker bij De Kindertelefoon

15:39 Het aantal gesprekken met De Kindertelefoon is weer gestegen. In 2016 zijn er via de telefoon of via de chat in totaal 242.355 gesprekken geregistreerd. Met bijna 39.000 gesprekken meer dan het jaar daarvoor, is dat een stijging van 19 procent.