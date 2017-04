Koning Winter keert terug op Koningsdag

Wie Koningsdag stilzittend op een kleedje vertoeft moet volgens Klaassen naast een paraplu of regenpak ook zeker wat warms aantrekken. ,,De hele meivakantie is het fris, de temperatuur blijft hangen tussen de 10 en 15 graden. Op Koningsdag zelfs tussen de 10 en maximaal 12 graden, zoals het er nu voor staat."



Tijdens de traditionele Koningsnacht neigt de temperatuur landinwaarts zelfs richting het vriespunt. ,,Het zal echt koud zijn, maar gelukkig wel droog", aldus Klaassen. De meteorologen van Weeronline vrezen dat Koningsdag het zelfs moet ontgelden met onweer en natte sneeuw, maar dat is volgens Klaassen een beetje te zwaar. ,,De weersverwachtingen kunnen komende dagen best nog een beetje zachter uitpakken."



Vriezen

Het is volgens de meteoroloog ronduit koud voor deze tijd van het jaar. ,,Normaal is het overdag 15 graden en 's nachts 6. Maar daar komen we komende week niet aan."



In bijna het hele land heeft het vannacht aan de grond gevroren. Ook de komende nacht daalt de temperatuur volgens Weerplaza tot onder het vriespunt. De minima lopen uiteen van -1 tot -4 en mogelijk worden er opnieuw dagrecords gebroken. Aan de grond vriest het nog iets harder, -8 graden is komende nacht wederom mogelijk.



Enige hoop

Er is wel enige hoop voor het laatste weekend van de meivakantie en het weekend na Koningsdag. ,,Op 30 april, de oude Koninginnedag, gaat de temperatuur weer stijgen naar normale waarden. Maar dat is nog wel erg ver weg."



Kinderen die zich vrijdag aan de Koningspelen wagen boffen wel met wat zachter weer. Klaassen: ,,Al zijn veel festiviteiten 's ochtends, dan is het droog maar wel aan de frisse kant."