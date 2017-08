Man (27) schiet vanuit rijdende auto op medeweggebruiker op A12

Rond 04.40 uur reed de man uit Houten over de A12 vanuit de richting Den haag in de richting van Utrecht. ,,Hij zag hoe een bestuurder van een andere auto plotseling met een vuurwapen op zijn auto schoot", aldus de politie. Daarop belde de man 112.

Agenten zagen even later de auto rijden en zetten de achtervolging in. Bij de afslag Veenendaal-Oost stopte de bestuurder. Volgens de politie verzette de man uit Enschede zich hevig bij zijn aanhouding. Agenten gebruikten geweld om hem onder controle te krijgen.