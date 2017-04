Met deze test kun je de blinde vlekken in je zicht vinden

Onderzoekers hebben ontdekt dat ons vermogen om dingen waar te nemen, sterk verschilt van persoon tot persoon. Ze ontwierpen een test waarmee je zelf kunt ontdekken waar je 'blinde vlekken' liggen. Het zou onder meer kunnen verklaren waarom we soms bijvoorbeeld onze sleutels niet vinden, terwijl ze vlak voor onze neus liggen: omdat we ze écht niet kunnen zien.

De studie werd opgezet door wetenschappers van het University College London, L'Université Paris Descartes en Dartmouth College in de Verenigde Staten en gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Dr. John Greenwood had de leiding over het onderzoek.

Drukke omgeving

De wetenschappers ontdekten aan de hand van tests dat we in een drukke omgeving minder goed de dingen waarnemen die bóven ons centrale gezichtspunt liggen dan die eronder. De dingen vlak voor ons zien we sowieso prima. In welke mate hangt af van persoon tot persoon. Zo zien sommigen bijvoorbeeld beter wat er bóven hun centrale gezichtspunt ligt en anderen wat er réchts van ligt.

,,Iedereen heeft zijn eigen patroon van gevoeligheid, met vlekken waar je beter en vlekken waar je slechter ziet", aldus onderzoeker John Greenwood. ,,Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar je sleutels, kan dat bepalen of je ze ook effectief vindt. Stel dat ze tussen een heleboel spullen liggen op een tafel links van jouw focuspunt en je hebt slecht zicht aan de linker buitenkant van je gezichtsveld, dan kan het dat je ze gewoon niet ziet liggen. Terwijl iemand met een sterk links zicht ze dan meteen spot. Wees niet ongerust: iedereen heeft dergelijke zwakke plekken in zijn zicht, maar deze zijn voor iedereen anders."

Vrachtwagens

Het heeft bijvoorbeeld ook een effect op chauffeurs van vrachtwagens. ,,Als je met een truck rijdt, in een hoge cabine zit en recht voor je uitkijkt, zal je minder goed de voetgangers en fietsers zien die zich op straatniveau bevinden, dan als je in een gewone personenwagen zit", aldus Greenwood. ,,En hoe drukker het is op de weg, hoe moeilijker het wordt."

Het verschil in zicht tussen mensen zou volgens de onderzoekers vroeg in onze ontwikkeling ontstaan. ,,Als we als baby voor het eerst vormen en kleuren registreren met ons netvlies. Die waarnemingen worden dan verbonden met ons brein. Die herkennen objecten, gezichten en acties en sturen onze ogen naar plaatsen die interessant kunnen zijn voor ons", aldus Greenwood. ,,Maar wat precies de invloed is van genetica en omgevingsfactoren is nog niet helemaal duidelijk."

Doe zelf de test

Hieronder kun je de tests zelf doen om te ontdekken waar je het minst goed ziet. Misschien kun je daar eens extra kijken als je de volgende keer je sleutels zoekt.

Volledig scherm Kijk naar de rode stip in het midden van de tekening en zorg dat die op ooghoogte zit. Hou je focus daar en probeer ondertussen te zien waar de opening van de middelste C is in de trio's: rechts of links. Je zal merken dat je sommige makkelijker ziet dan andere. De meeste mensen vinden het makkelijkst om de onderste C's te zien en die op dezelfde hoogte van de rode stip aan de linker en rechterkant. © Dr John Greenwood, UCL.

Volledig scherm Kijk naar de rode stip in het midden van de tekening en zorg dat die op ooghoogte zit. Hou je focus daar en probeer intussen de tijd af te lezen op de middelste klokken links en rechts. Je zal waarschijnlijk merken dat het beter lukt aan één van de twee kanten. © Dr John Greenwood, UCL.

Volledig scherm Kijk naar de rode stip in het midden van de tekening en zorg dat die op ooghoogte zit. Hou je focus daar en probeer ondertussen de tijd af te lezen op de middelste klokken boven en onder de rode stip. De meeste mensen vinden het makkelijker om het uur te zien onder de rode stip. © Dr John Greenwood, UCL.