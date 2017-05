Nederlanders gaan voor in 'racistische snackbar'

In deze video zien we hoe een jonge moslima stelselmatig wordt genegeerd in een snackbar in Amersfoort. De mannen achter de balie willen haar niet helpen, 'omdat Nederlanders voor gaan.' Het blijkt te gaan om een sociaal experiment van Youtube-kanaal Bondgenoten. Zij wilden onderzoeken hoe mensen reageren op asociaal gedrag. De klanten reageren dan ook verontwaardigd. ,,Wist je dat die jongens uit de SS ook zo'n kapsel droegen?", vraagt een man. Het filmpje ging viral en is inmiddels 700.000 keer bekeken.