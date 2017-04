NS tekent bezwaar aan tegen boete

NS en spoorbeheerder ProRail moeten in totaal 2,3 miljoen euro betalen omdat hun prestaties van de hogesnelheidslijn (hsl) in 2016 wederom ondermaats waren.

Niet nagekomen afspraken

NS kreeg een boete van 1,25 miljoen opgelegd omdat afspraken over het aantal zitplaatsen niet zijn nagekomen en reizigers te veel last van vertragingen hadden.



ProRail moet dik een miljoen euro betalen omdat minder treinen op tijd reden. Topman Pier Eringa zei daarover: ,,Het zit me dwars, niet vanwege het geld, maar door de reputatieschade die het oplevert.'' Of ook de spoorbeheerder in beroep gaat tegen de boete, liet een woordvoerster donderdagavond in het midden.