Rotterdam in het teken van Fortuyn

In Rotterdam werd vandaag stilgestaan bij de dood van politicus Pim Fortuyn. Vijftien jaar geleden werd hij doodgeschoten in het Mediapark in Hilversum. Tijdens de herdenking spraken politici, journalisten en columnisten over Fortuyn en zijn gedachtegoed. Ook werd de Pim Fortuynprijs uitgereikt.