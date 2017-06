Te veel chemische stof in slippers Primark

Speurders Bende van Nijvel onderzoeken oude tip: Sprak 'de reus' zijn mond voorbij?

10:20 Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaan binnenkort dreggen in vijvers in het West-Vlaanderse Adinkerke. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt. Dat meldt Het Laatste Nieuws.