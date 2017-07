Trump Jr. onder ede verhoord door Senaatscommissie

Trump Jr. gaf vorige week e-mails vrij waaruit bleek dat hij de afspraak maakte nadat werd gesuggereerd dat hij mogelijk belastende informatie over Hilary Clinton zou kunnen krijgen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Kushner en Manafort waren bij dezelfde ontmoeting aanwezig.



De juridische commissie van de Senaat heeft diverse documenten opgevraagd bij Trump Jr., Manafort, Trumps campagneteam en zijn bedrijf. Naast de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen onderzoekt de commissie ook Manaforts werkzaamheden als lobbyist en zakelijke relaties.



Onder ede

Volgens een Democratische senator is er al veel in het openbaar over de kwestie gezegd, 'maar dat was niet onder ede, wat betekent dat mensen vrij zijn om dingen achterwege te laten of om relatief straffeloos te liegen'. Een andere senator stelt dat dit de 'eerste stap is naar een volledig een eerlijk onderzoek'. Hij spreekt van een omvangrijk verhoor 'met alle documenten die nodig zijn voor volledig geïnformeerde vragen'.



Volgens iemand dicht bij Kushner vindt zijn verhoor achter gesloten deuren plaats. Hij wordt maandag door een andere Senaatscommissie ondervraagd.