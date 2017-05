Viral knikkerorgel vanaf morgen te zien in Utrecht

De video van het knikkerorgel van de Zweedse Martin Molin trok op YouTube ruim 46 miljoen kijkers. Een ingenieus mechanisme, voorzien van een hoop tandwielen, pompt 2.000 knikkers rond in het instrument. Het muzikale schouwspel is vanaf morgen te zien in het Utrechtse Museum Speelklok. Lees het volledige artikel hier.