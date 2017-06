Voor 1,3 miljoen euro koop je dit gigantische kasteel in Zeeland

Kasteelheer Mart Steketee woont al jarenlang samen met zijn vrouw Elly in zijn enorme kasteel in Baarland (Zeeland). Ieder jaar opent hij de deuren van het kasteel voor buurtbewoners, maar nu is hij op zoek naar een kapitaalkrachtige bezoeker die het kasteel kan overnemen voor 'slechts' 1,3 miljoen euro.