Vrachtwagen met groente redt mensen uit vlammenzee

Als in een restaurant op de derde verdieping in de Chinese provincie Hebei een brand uitbreekt, is er maar één weg uit de vlammenzee. Ontsnappen met touwen uit het raam wil niet lukken, waarop een vrachtwagenchauffeur met erwt planten te hulp schiet. Hij zet zijn vrachtwagen vóór het gebouw, waardoor de mensen kunnen ontsnappen via de groene groente.