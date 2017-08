Waarom is er nú pas aandacht voor de ramp in India, Nepal en Bangladesh?

Ruim 41 miljoen mensen in Zuid-Azië hebben dringend hulp nodig. Het aantal doden door hevige overstromingen is opgelopen tot ver boven de 1500. Mensen zitten dagen op bruggen en in bomen, zonder eten en drinken, afgesloten van de buitenwereld. Het Rode Kruis heeft dringend geld nodig, en wil de stilte rondom 'de stille ramp' doorbreken.

Inmiddels zijn er zo'n 1800 hulpverleners door het Rode Kruis naar het rampgebied gestuurd, een gebied zo groot als de hele Benelux. Lang niet genoeg; er moeten dringend nóg meer mensen heen. Alleen: er is geen geld. ,,En je kunt pas opschalen, als je ook de middelen hebt", vertelt Merlijn Stoffels van het Rode Kruis.

Wat is er precies aan hand in het zuiden van Azië? Zoals elk jaar zijn er in het enorme gebied moessonregens, iets waar het Rode Kruis qua hulpverlening standaard rekening mee houdt. Maar de regens zijn dit jaar zwaarder en duren veel langer dan normaal. De gevolgen zijn desastreus en kosten aan velen mensen het leven. Vooral de laatste dagen stijgt het dodental enorm hard. Miljoenen mensen zijn alles verloren en proberen te overleven in wanhoop. ,,Collega's daar hebben complete gezinnen gezien die ernstig verzwakt op bruggen verblijven. Ze hebben geen eten of schoon drinkwater, dus drinken ze noodgedwongen regenwater, wat weer zorgt voor diarree. Het is onder meer deze diarree die het sterftecijfer extra laat oplopen."

Campagne

Een paar dagen geleden had het Rode Kruis nog maar 55.000 euro binnengekregen voor noodhulp. De laatste dagen gaat het een heel klein beetje beter. ,,Er is eindelijk wat meer aandacht voor", vertelt Stoffels. ,,De stille ramp is niet zo stil meer." Inmiddels zitten ze op een bedrag van zo'n 125.000 euro. ,,Maar dat is lang niet genoeg. Er is zo'n 7,8 miljoen euro nodig." Waarom gaat het Rode Kruis dan geen campagne voeren? ,,Het is een duivels dilemma", legt Stoffels uit. ,,Als we nu een campagne organiseren, dan gaat daar veel geld heen. Geld dat we nu juist heel goed kunnen gebruiken voor noodhulp in het gebied. Daarbij weten we niet of de campagne wel genoeg gaat opleveren."

Voorlopig hopen de ontwikkelingsorganisaties dus op free publicity: berichtgeving in nieuwsmedia, maar ook op sociale kanalen. Maar er speelt meer mee: ,,Het is een enorm verschil met bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten. Daar is hulp ook keihard nodig, maar voor de mensen in Azië is het soms schrijnend. Het zijn vergelijkbare problemen, maar de rest van de wereld heeft er een ander gevoel bij. Daarbij is er in de media véél meer te lezen over de ramp in de Verenigde Staten, dan over die in India, Nepal en Bangladesh. Ook zijn er maar weinig media die correspondenten naar de getroffen gebieden sturen, waardoor de verhalen van de getroffen mensen niet verteld worden. Zo kunnen mensen zich moeilijk met de slachtoffers identificeren."

Volledig scherm Zwemmen door het vervuilde water is soms de enige manier om je te verplaatsen in de ondergelopen gebieden. © AFP

Mumbai

Te laat om te doneren is het zeker niet. De problemen in het gebied breiden zich steeds meer uit. Onder meer de Indiase miljoenenstad Mumbai is nu getroffen. Vandaag stortte daar nog een flatgebouw in als gevolg van de overtollige regenval. Mumbai, de tweede stad van India, heeft zo'n 20 miljoen inwoners. ,,Het aantal slachtoffers loopt zo snel op."

De manier waarop de ramp tot stand is gekomen, heeft ook invloed op de mate waarop erover gepraat wordt, weet Stoffels. ,,Eerdere rampen in bijvoorbeeld Nepal of de Filipijnen gebeurden van de ene op de andere dag. Dan is er direct aandacht, en kan er ook gelijk ingezet worden. Maar deze ramp gebeurde langzaam. De moesson kwam, dat wisten we. Maar opeens ging het zich uitbreiden, en werd het een ramp van enorme proporties. Het steeg boven het normale uit. Toen dat besef binnenkwam, is er direct opgeschaald. Maar de loop is anders, de media zijn bijvoorbeeld niet direct afgereisd, wat bij een acute ramp vaak wel het geval is."

Het Rode Kruis hoopt de komende tijd op veel extra hulp. ,,Het begint nu te leven. Mensen worden zich langzamerhand bewust van wat er gebeurt. We willen snel nieuwe hulpverleners sturen, waaronder Nederlanders. Het is hard nodig, want het einde is nog niet in zicht." Ook hoopt het Rode kruis op meer bekommernis in het algemeen. ,, Als een ramp deze grote bereikt, dan moet er aandacht aan worden besteed."